Blanca torna su Rai 1: trama e cast dell' episodio riproposto stasera

Stasera, 19 giugno, su Rai 1 in prima serata, nuovo appuntamento con Blanca, la fiction incentrata sul personaggio nato dalla penna di Patrizia Rinaldi. La serie è diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli. Trama e cast del quinto episodio. Blanca è stata rinnovata ed in autunno vedremo la seconda stagione della fiction.

Blanca: Trama della serie

Al centro della serie troviamo Blanca, una giovane donna divenuta non vedente da bambina. La perdita della sorella maggiore, per mano di un fidanzato violento, le fa maturare un senso di giustizia molto forte, fino a spingerla a entrare in polizia. La sua specialità è il decodage, ossia l'ascolto analitico di tutti i materiali audio delle inchieste, come ad esempio intercettazioni e interrogatori. Ma Blanca, sebbene si trovi a lavorare in un ambiente dove la sua disabilità viene vissuta come un ostacolo, non si lascia confinare in un ufficio e riesce a dimostrare il suo valore e le sue capacità. La nostra recensione di Blanca

Blanca - episodio 5 - Macchie

La scomparsa di una giovane dottoranda in ingegneria riapre un conto in sospeso nel passato di Liguori. Il principale sospettato, infatti, è il potente petroliere Piccardo, che ha come avvocato Livia, la madre di Liguori. Il caso riporterà inevitabilmente a galla il rapporto contrastato fra i due, mentre un'inconsapevole Blanca è sempre più in pericolo per mano di qualcuno che ormai la controlla e vuole farle del male.

Blanca: Cast