Blanca 2 su Rai 1: trama e cast dell'ultima puntata di stasera 9 novembre

Questa sera, 9 novembre, su Rai 1 alle 21:30, si conclude la seconda stagione di Blanca, la serie, interpretata da Maria Chiara Giannetta e ispirata al personaggio dei romanzi di Patrizia Rinaldi. Ecco la trama e il cast della puntata finale in onda stasera.

Blanca: Trama della serie

Al centro della serie troviamo Blanca, una giovane donna divenuta non vedente da bambina. La perdita della sorella maggiore, per mano di un fidanzato violento, le fa maturare un senso di giustizia molto forte, fino a spingerla a entrare in polizia.

La sua specialità è il decodage, ossia l'ascolto analitico di tutti i materiali audio delle inchieste, come ad esempio intercettazioni e interrogatori.

Episodio del 2 novembre: La Bomba

L'attentatore è ancora pericolosamente a piede libero e Blanca e i colleghi del commissariato San Teodoro affrontano le conseguenze. Per Blanca catturarlo diventa una vera e propria ossessione, in una corsa contro il tempo che lascerà con il fiato sospeso fino alla fine.

Portando avanti l'indagine a qualsiasi costo, anche da sola, Blanca dovrà affrontare i suoi limiti e scegliere chi vuole essere davvero, prendendo decisioni che potrebbero cambiare la sua vita e quella di chi le sta accanto.

Blanca questa sera va a caccia di Polibomber, l'attentatore seriale

Interpreti e personaggi di Blanca

Dove vedere la serie e quante puntate sono

Blanca 2 va in onda ogni giovedì in prima serata su Rai 1, inoltre è possibile vedere la serie anche in streaming su RaiPlay, e sull'app tramite smart tv, tablet e smartphone e Amazon Fire TV Stick. Gli episodi della seconda stagione di Blanca sono sei e ci accompagneranno per altrettante settimane. Il finale di stagione andrà in onda stasera 9 novembre.