Blanca 3 si farà: la serie sull'investigatrice non vedente tornerà nel 2025

Appena salutata la seconda stagione, è già tempo di pensare a Blanca 3, la terza stagione della serie sull'investigatrice non vedente che è già stata confermata dalla RAI. Il regista Jan Michelini ha dichiarato a TV, Sorrisi e Canzoni che sì, un nuovo ciclo di episodi era già nei piani di viale Mazzini perchè: "E' una serie che abbiamo venduto in decine di Paesi. Ha avuto un grande successo in Francia, Portogallo, Spagna e Germania. Ma anche in tutti i Paesi dell'Est, Russia compresa, Australia, Giappone e Sudamerica: è diventata ormai un vero fenomeno internazionale".

Quando andrà in onda Blanca 3?

Blanca 2: Maria Chiara Giannetta, Linneo e Giuseppe Zeno una foto della nuova stagione

Se la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati aveva già anticipato nella conferenza di presentazione di Blanca 2 che "Come tutte le serie importanti, avrà una vita lunga, perché il pubblico aspetta le nuove stagioni", il rinnovo per la terza stagione è stato confermato anche da uno sceneggiatore.

Intervistato da Fanpage, Francesco Arlanch ha anche annunciato che i nuovi episodi non arriveranno prima del 2025, escludendo per il momento imprevisti e ritardi. "Le riprese dovrebbero iniziare alla fine del 2024, salvo imprevisti [...] Cominciando le riprese a fine 2024, la terza stagione di Blanca dovrebbe essere pronta per andare in onda nell'autunno del 2025". Anche la prossima stagione sarà composta da 6 episodi.

Cosa vedremo nella terza stagione

Blanca: Pierpaolo Spollon ha interpretato il personaggio di Sebastiano per due stagioni

La seconda stagione di Blanca si è conclusa solo ieri sera (con quasi 5 milioni di spettatori e il 24% di share), esistono già piani per i prossimi 6 episodi? "Ci sono alcune ipotesi" ha dichiarato Francesco Arlanch. "Di certo vogliamo trovare qualcosa che sia sorprendente e umanamente ricco come la prima e la seconda stagione [...] Però, al momento, siamo alla discussione sugli ingredienti. C'è ancora molto da fare" ha concluso.

Se tutte quelle formulabili sono solo ipotesi, una certezza esiste per la stagione a venire: non rivedremo più il personaggio di Sebastiano, interpretato da Pierpaolo Spollon. Insieme al finale al cardiopalmo, la sua morte è stata il momento più scioccante della stagione 2. Necessario, però, per Arlanch, al fine di dare al personaggio e all'attore la possibilità di portare a compimento un percorso in maniera memorabile. Obiettivo raggiunto.