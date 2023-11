Blanca 2 su Netflix: la serie con Maria Chiara Giannetta è disponibile sulla piattaforma streaming

Da oggi 10 novembre Blanca 2 è disponibile su Netflix. Sulla piattaforma streaming sono stati caricati tutti i dodici episodi della seconda stagione della serie con Maria Chiara Giannetta ispirata al personaggio nato dalla penna di Patrizia Rinaldi. Ecco quello che vedremo.

Chi è Blanca

Blanca è la protagonista della serie scritta da Francesco Arlanch, Mario Ruggeri e Luisa Cotta Ramosino. La donna è non vedente da quando aveva dodici anni a causa di un incendio nel quale ha perso la vita Beatrice, sua sorella maggiore.

Questa perdita le fa maturare un senso di giustizia molto forte, fino a spingerla a entrare in polizia, dove diventa una consulente. La sua specialità è il decodage, ossia l'ascolto analitico di tutti i materiali audio delle inchieste, come ad esempio intercettazioni e interrogatori.

Maria Chiara Giannetta con il cane Linneo

La seconda stagione

Nella seconda stagione, avremo l'opportunità di esplorare più a fondo l'universo della protagonista, svelando segreti inattesi sulla sua famiglia, ben oltre quelli legati alla tragica morte della sorella.

Questi segreti porteranno a sconvolgimenti significativi nella vita di Blanca e di coloro che le sono vicini. Inoltre, ora ufficialmente consulente della Polizia genovese, Blanca si troverà a fronteggiare sfide impegnative anche sul fronte lavorativo, esponendosi a nuovi rischi e confermandosi come figura centrale nelle indagini del commissariato San Teodoro.

Pierpaolo Spollon torna nei panni di Sebastiano nella seconda stagione di Blanca

Il commissariato di San Teodoro diventa teatro di attacchi da parte di un attentatore seriale che diffonde il terrore in tutta la città. La stampa lo etichetta come "Polibomber" (interpretato da Stefano Dionisi).

L'uomo farà esplodere diverse bombe per la città, coinvolgendo Blanca in prima persona. Blanca dirige tutte le sue energie sull'attentatore nel tentativo di salvare le persone che le sono attorno.

Quante puntate sono

La Rai ha trasmesso Blanca per sei settimane, mandando in onda due episodi ogni giovedì sera. La serie è andata in onda dal 5 ottobre al 9 novembre. L'ultima puntata andata in onda sulla Rai è stata vista da 4.439.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Netflix sono stati caricati dodici episodi.

Giuseppe Zeno e l'ispettore di polizia Michele Liguori

Interpreti e personaggi di Blanca