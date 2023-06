Blanca torna su Rai 1: trama e cast dell' episodio riproposto stasera

Stasera, 26 giugno, su Rai 1 in prima serata, nuovo appuntamento con Blanca, la fiction incentrata sul personaggio nato dalla penna di Patrizia Rinaldi. La serie è diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli. Trama e cast del sesto episodio. Blanca è stata rinnovata ed in autunno vedremo la seconda stagione della fiction.

Blanca: Trama della serie

Al centro della serie troviamo Blanca, una giovane donna divenuta non vedente da bambina. La perdita della sorella maggiore, per mano di un fidanzato violento, le fa maturare un senso di giustizia molto forte, fino a spingerla a entrare in polizia. La sua specialità è il decodage, ossia l'ascolto analitico di tutti i materiali audio delle inchieste, come ad esempio intercettazioni e interrogatori. Ma Blanca, sebbene si trovi a lavorare in un ambiente dove la sua disabilità viene vissuta come un ostacolo, non si lascia confinare in un ufficio e riesce a dimostrare il suo valore e le sue capacità. La nostra recensione di Blanca.

Blanca - episodio 6 - Tornando a casa

Il caso su cui Blanca si trova ad indagare la interessa molto da vicino: riguarda Carmine Russo, il padre di Sebastiano, il ragazzo che lei aveva indicato come l'assassino di sua sorella. La salute della ragazza è sempre più compromessa, mentre senza saperlo si avvicina inesorabilmente ad una trappola pericolosa che l'attende ormai da tempo.

