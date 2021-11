Blanca: la razza del cane nella fiction e altri dettagli

La nuova fiction Blanca, diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, ha ben due protagonisti principali: Blanca Ferrando, la poliziotta interpretata da Maria Chiara Giannetta, e il suo fedele cane guida, Linneo: di seguito sveleremo il vero nome dell'aiutante a quattro zampe della protagonista e la sua razza, riportando anche la dichiarazione di un "collega".

Blanca: un'immagine della serie

Come anticipato il protagonista a quattro zampe della nuova serie di Rai 1, è Linneo: il cane guida di Blanca. Il fedele compagno della poliziotta è anche la sua spalla, non solo in ogni sua operazione professionale, ma anche per quanto concerne la sua sfera sentimentale.

Blanca è una sovrintendente di polizia divenuta cieca all'età di dodici anni, per questo motivo nella fiction il cane protegge e conforta la protagonista nei momenti più difficili: Linneo è un bulldog americano femmina ed il suo vero nome è Fiona.

Blanca: Maria Chiara Giannetta nei panni della protagonista

"E' un cane straordinario, un 'personaggio' di cui tutti noi, sul set, ci siamo innamorati", ha dichiarato Gualtiero Burzi, l'interprete di Nello Carità, a proposito di Linneo. "In realtà, è una femmina e si chiama Fiona. E' anche grazie alla bestiola che la poliziotta riesce a risolvere i casi, aiutata poi da capacità e 'poteri' che ha saputo sviluppare proprio per compensare alla mancanza della vista, che ha perso all'età di 12 anni".