Blade: Yann Demange sarà il nuovo regista del film Marvel

Sarà Yann Demange il regista del film Blade con star Mahersahala Ali, come rivelato da Marvel Studios.

Le riprese del progetto avrebbero dovuto iniziare in autunno, ma sono state poi posticipate a settembre dopo l'addio di Bassam Tariq alla regia.

Yann Demange ha recentemente diretto Lovecraft Country e il regista nato a Parigi è conosciuto per aver firmato thriller come '71 e Cocaine - La vera storia di White Boy Rick.

La nuova sceneggiatura del reboot di Blade è firmata da Michael Starrbury (When They See Us) e ora le riprese dovrebbero iniziare ad Atlanta nei primi mesi del 2023, in vista di un debutto nelle sale previsto per il 6 settembre 2024.

Blade doveva far parte della Fase 5 del MCU e, per ora, Kevin Feige non ha svelato se il progetto si ritroverà a livello narrativo in un altro momento della timeline dei progetti tratti dai fumetti.

Mahershala Ali ha "debuttato" nel MCU in una delle scene post-credits di Eternals in cui si poteva sentire la voce di Blade mentre si rivolgeva a Dane Whitman, interpretato da Kit Harington. L'attore, per ora, non è comunque apparso sugli schermi e bisognerà attendere per scoprire se sarà coinvolto in qualche scena prima dell'arrivo nelle sale del film di cui è protagonista.