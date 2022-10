Blade: le riprese del film Marvel slittano al 2023?

La produzione di Blade è stata temporaneamente fermata e la preparazione in corso ad Atlanta riprenderà, a quanto pare, solo quando verrà trovato un nuovo regista.

I membri della troupe sono stati avvisati che il lavoro potrebbe riprendere nei primi mesi del 2023.

I Marvel Studios avevano intenzione di iniziare le riprese di Blade all'inizio di novembre in vista di un debutto nelle sale americane previsto per il 3 novembre 2023.

Il regista Bassam Tariq ha però rinunciato al progetto con star Mahershala Ali a causa dei continui cambiamenti nelle tempistiche e i produttori stanno ora cercando la persona giusta con cui sostituirlo. Il passaggio di consegne, tuttavia, potrebbe avvenire con qualche ritardo, situazione che porterebbe a uno slittamento della data prevista per la distribuzione.

Il film basato sulla storia del personaggio creato nel 1973 da Marv Wolfman avrà come star Mahershala Ali e nel cast ci saranno anche Aaron Pierre e Delroy Lindo.

Beau DeMayo (Moon Knight) ha firmato la sceneggiatura. Tariq, dopo l'addio alla regia, resterà coinvolto come produttore.