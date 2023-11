Blade: Mahershala Ali stava per abbandonare il progetto che, a un certo punto, aveva delle donne protagoniste

Il reboot di Blade, annunciato nel 2019, ha già affrontato numerosi problemi, in particolare nella stesura della sceneggiatura, e Mahershala Ali stava per abbandonare il film.

Il reboot di Blade sembra abbia già affrontato numerosi problemi che lo hanno portato a una serie di ritardi e hanno quasi causato l'addio di Mahershala Ali al progetto.

Un nuovo articolo di Variety rivela ora qualche dettaglio di quanto sembra sia accaduto dietro le quinte.

Gli ostacoli alla produzione

Kevin Feige aveva annunciato il ritorno di Blade al San Diego Comic-Con 2019 e le riprese del film con star Mahershala Ali avrebbero dovuto prendere il via nel 2023.

Il progetto ha però già cambiato ben cinque sceneggiatori e due registi, fermando a un certo punto il lavoro quando mancavano solo sei settimane al primo ciak.

Blade: un progetto già fallimentare in partenza?

Una fonte vicina alla produzione sostiene che una versione dello script aveva in realtà delle donne protagoniste e c'erano molte "lezioni di vita", relegando Blade a essere il quarto personaggio principale.

Mahershala Ali, deluso dal lavoro compiuto dagli autori, sembra fosse stato pronto a dire addio alla parte. Feige ha quindi assunto Michael Green, già autore di Logan, per ricominciare il lavoro da zero.

I Marvel Studios, inoltre, sembra abbiano deciso di realizzare il film con un budget inferiore ai 100 milioni di dollari e il progetto sarebbe di puntare a una distribuzione nel 2025.