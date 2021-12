Blade: Mahershala Ali parla delle aspettative e della preparazione fisica

Mahershala Ali ha parlato della sua preparazione fisica in vista dell'inizio delle riprese del film Blade, che segnerà il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe.

Il premio Oscar si metterà alla prova con il ruolo già portato sul grande schermo da Wesley Snipes, situazione che lo mette un po' sotto pressione.

Parlando del reboot di Blade, Mahershala Ali ha spiegato che si tratta di un'esperienza un po' strana, aggiungendo: "L'attesa è così grande. Il mio entusiasmo per ogni ruolo è piuttosto simile, onestamente, perché provo la sensazione che la responsabilità sia sempre la stessa. Ma non ho mai avuto una parte nei cui confronti c'è così tanta attesa e in una situazione in cui le persone conoscono già il personaggio e hanno delle vere opinioni, dei punti di vista sul personaggio e cose simili".

L'attore premio Oscar ha quindi aggiunto: "C'è chiaramente uno strato di pressione in più rispetto al passato".

Mahershala ha inoltre svelato che sta già preparandosi fisicamente per aumentare la sua massa muscolare in vista del suo arrivo sul set.

Alla regia di Blade ci sarà Bassam Tariq, recentemente autore di Mogul Mowgli, mentre la sceneggiatura è firmata da Stacy Osei-Kuffour.

Il personaggio è stato creato da Marv Wolfman e Gene Colan nel 1973 ed è un ibrido tra essere umano e vampiro, visto che la madre è stata morsa e uccisa da una creatura che si nutre di sangue durante il parto.