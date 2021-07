Underworld, Kate Beckinsale voleva un crossover con Blade

Kate Beckinsale ha svelato che ha sperato a lungo nella realizzazione di un film che unisse i mondi di Underworld e Blade. L'interprete di Selene nei film diretti da Paul W.S. Anderson ha spiegato perché avrebbe amato l'idea di un crossover tra le due storie e la sua delusione quando il progetto non si è concretizzato.

Kate Beckinsale e Scott Speedman in una scena di Underworld

Kate Beckinsale, parlando a Variety, ha spiegato che non pensa verrà mai realizzato un altro capitolo della saga cinematografica di Underworld, tuttavia sarebbe disposta a a interpretare Selene per una sesta volta.

La star ha quindi aggiunto: "Volevo realmente che realizzassero un mashup tra Underworld e Blade. Che duo sarebbe stato!".

Kate ha quindi ammesso che sarebbe felice di recitare in una storia che coinvolge il cacciatore di vampiri della Marvel interpretato da Wesley Snipes e prossimamente da Mahershala Ali: "Realizzerei decisamente quel progetto, ma credo che volessero semplicemente girare un reboot di Blade dedicato solo al personaggio, quindi non hanno valutato quella possibilità".

Beckinsale ha poi aggiunto che non avrebbe alcun problema nell'indossare nuovamente i pantaloni attillati in pelle del suo personaggio, visto che ne ha conservati un paio: "So esattamente dove sono. Non si può mai sapere su chi si potrebbe voler fare colpo".