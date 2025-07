Blade, Kevin Feige spiega i motivi del ritardo: "Il progetto iniziale non era un granché"

Kevin Feige ha assicurato che il reboot di Blade si farà e a interpretarlo sarà il premio Oscar Mahershala Ali. I ritardi subiti dal progetto? Questioni di scarsa qualità dello script iniziale. Almeno è ciò che ha lasciato intendere Kevin Feige in una lunga intervista a Variety.

Proprio il mese scorso, durante la promozione di Jurassic World: La Rinascita Mahershala Ali si era mostrato evasivo nel discutere il progetto chiedendo scherzosamente di esserne "lasciato fuori". Adesso è il capo dei Marvel Studios a fare chiarezza ribadendo che il film si farà secondo le regole del nuovo corso Marvel dopo che, "per la prima volta in assoluto, la quantità ha prevalso sulla qualità" per star dietro alle richieste dell'industria, causando una serie di flop a catena.

"Abbiamo lavorato per 12 anni alla Infinity Saga, dicendoci, 'Non deve succederci mai'. La gente ci chiedeva sempre più personaggi di quanti fossimo in grado di gestire, perché non avevamo intenzione di fare un film al mese. Improvvisamente ci viene imposto di farne di più, e noi diciamo, "Beh, ne abbiamo di più. Ma forse è proprio questo che ci ha attirato le critiche" ha spiegato Feige.

Il logo di Blade col suo protagonista

Blade sarà un reboot fatto con cura

Nonostante l'annuncio dell'ingaggio di Mahershala Ali come protagonista al posto di Wesley Snipes risalga al 2019, il nuovo Blade continua a farsi attendere.

"Non volevano mettere un costume di pelle addosso ad Ali e farlo iniziare a uccidere vampiri" ha chiarito Kevin Feige. "Vogliamo realizzare qualcosa di unico e le sceneggiature iniziali non erano un granché. Non sentivamo di avere in mano una buona sceneggiatura da poter rendere ottima attraverso la produzione. Non eravamo sicuri di poterlo fare con Blade e non volevamo offrire a Mahershala un progetto non all'altezza".

La grafica di Blade lanciata al San Diego Comic-Con

A far credere che il progetto di Blade fosse stato accantonato definitivamente è stata la notizia, circolata all'inizio di questo mese, che i costumi d'epoca originariamente procurati dalla costumista Ruth Carter per il reboot Marvel sono stati usati per l'hit di Ryan Coogler I peccatori. Al riguardo Kevin Feige ha fornito una scherzosa spiegazione:

"L'ostacolo è stato quando Ryan Coogler ha chiamato e ha detto, 'Ci piacerebbe avere dei costumi per I peccatori. E noi abbiamo risposto 'Prendili amico, nessun problema. Prendi i nostri costumi. Rimandiamo il film'".