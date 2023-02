Blade, Kevin Feige aggiorna sul film con Mahershala Ali: quando inizieranno le riprese?

Manca ancora un po' per vedere il Blade di Mahershala Ali sul grande schermo, ma Kevin Feige in persona ha deciso di fornire qualche dettaglio in più sulla sua realizzazione e lo status delle riprese.

I fan Marvel hanno di che parlare in questi giorni, grazie all'uscita nelle sale di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, ma sono in molti ad attendere con trepidazione altri titoli del MCU come ad esempio il film su Blade con protagonista Mahershala Ali.

E anche se le tempistiche in merito sembrano piuttosto lunghe, ci ha pensato il CCO e Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige a rassicurare tutti, fornendo nuovi aggiornamenti sul progetto.

"Sta andando benone" ha dichiarato il produttore "Il nostro regista, Yann Demange, è ad Atlanta al momento. Le riprese inizieranno nel giro delle prossime 10 settimane".

Inizialmente programmato per questo novembre, Blade è ora destinato ad arrivare al cinema a settembre 2024, con le riprese che, come appunto ci ha cnfermato Kevin Feige, stanno per prendere il via.

Del cast del film faranno parte, oltre ad Ali, anche Delroy Lindo e Aaron Pierre, e probabilmente rivedremo il Dane Whitman di Kit Harington.