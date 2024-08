Blade: i fan chiedono la cancellazione del reboot con Mahershala Ali, la reazione di Wesley Snipes

Negli ultimi tempi, il reboot di Blade con Mahershala Ali è stato al centro di numerosi dibattiti tra i fan del Marvel Cinematic Universe (MCU). Molti sostenitori dell'attore Wesley Snipes, che ha originariamente interpretato il cacciatore di vampiri negli anni '90, hanno espresso il desiderio di vedere il suo ritorno nel ruolo, piuttosto che lanciare una nuova versione con Ali.

Wesley Snipes Risponde ai Fan di Blade

In un recente post su Instagram, Wesley Snipes ha condiviso uno screenshot di un articolo intitolato "Annullate il film Blade di Mahershala Ali e portate il Daywalker di Wesley Snipes nell'MCU". La reazione di Snipes è stata chiara e scherzosa: "Ragazzi, siete pazzi! hahaha."

Questa risposta arriva in un momento critico per il reboot di Blade, che ha affrontato diverse difficoltà nello sviluppo. Dopo il cameo di Snipes in Deadpool & Wolverine, la situazione del film sembra ancora incerta. Il regista Yann Demange ha recentemente abbandonato il progetto, diventando il secondo regista a farlo, e ciò ha aumentato le preoccupazioni tra i fan su se il film verrà mai realizzato.

Una immagine del nuovo Blade

Nonostante queste sfide, i Marvel Studios sembrano determinati a portare avanti il progetto. La data di uscita di Blade è ancora fissata per il 7 novembre 2025, nonostante non ci siano stati annunci ufficiali durante il recente Comic-Con di San Diego. Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha offerto un aggiornamento positivo sullo stato del film in un'intervista di luglio, affermando di aver letto metà dell'ultima bozza della sceneggiatura e di sentirsi ottimista riguardo al suo progresso.



L'adattamento di Blade ha affrontato numerose riscritture e ritardi, ma i Marvel Studios non hanno intenzione di rinunciare. Con Mahershala Ali, che ha proposto il reboot al Comic-Con del 2019, il progetto ha sempre avuto un forte sostegno da parte del pubblico e degli addetti ai lavori. Tuttavia, la necessità di trovare un nuovo regista entro la fine del 2024 è cruciale per rispettare la data di uscita prevista. Se non verrà scelto un regista in tempi brevi, è probabile che il film venga posticipato al 2026.