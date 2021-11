Blade, il consiglio di Wesley Snipes a Mahershala Ali: "Cerca di non farti male"

Wesley Snipes ha reso l'uccisore di vampiri Blade uno dei personaggi più amati dai fan del Marvel Cinematic Universe in una trilogia di pellicole uscite tra il 1998 e il 2004. Adesso a prendere il suo posto nel reboot sarà il due volte vincitore dell'Oscar Mahershala Ali in un nuovo cinecomic diretto da Bassam Tariq. Naturalmente, Snipes ha impartito al suo successore un saggio consiglio.

True Detective: un primo piano di Mahershala Ali nell'episodio Hunters in the Dark

In un'intervista con Yahoo! Movies (tramite JoBlo.com), Wesley Snipes ha rivelato i consigli che ha dato a Mahershala Ali una volta che quest'ultimo è stato scelto:

"Abbiamo parlato. Siamo d'accordo sul fatto che l'aver scelto lui e aver escluso me dal ruolo non è una questione tra noi due. Mi va bene. Non vado in giro come Blade, quindi non sono attaccato al personaggio in quel modo. Non sento alcuna perdita emotiva. Zero. E sono felice che sia stato scelto Mahershala, molto probabilmente farà un ottimo lavoro".

Snipes ha spiegato di aver detto al collega: "Assicurati di essere in forma, cerca di non farti male. Gli action movie richiedono un grande sforzo fisico, devi essere atletico e in forma per sopravvivere ed evitare infortuni. E goditela finché dura."

