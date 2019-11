Black Widow: il trailer del film Marvel in arrivo nei prossimi giorni?

Il trailer di Black Window potrebbe essere svelato nei prossimi giorni. Una serie di indizi fanno, infatti, presupporre che potremo vedere a stretto giro le primissime immagini del film su Vedova Nera. Fino ad ora ben poco è trapelato da parte della Marvel e i motivi sono da cercare nel fatto che, con questo film, si apre ufficialmente la Fase 4 del MCU. Ci troviamo insomma di fronte ad un nuovo inizio e va preparato con cura.

L'ipotesi più probabile è che si possa avere qualcosa su Black Widow dal CCXP (Comic Con Experience) che si svolgerà la prossima settimana in Brasile, dove interverrà direttamente Kevin Feige che presenterà le prossime uscite del Marvel Cinematic Universe. Di sicuro verrà proiettato qualcosa, basti pensare che sempre dalla kermesse sudamericana sono arrivate le prime clip di Spider-Man: Far From Home l'anno scorso. A questo poi si aggiunge un post sulla pagina Twitter di Marvel India che indica l'uscita dell'opera con Scarlett Johansson per il 30 aprile, anticipando di un giorno rispetto alla data prevista. Pertanto, una questione di mera tempistica fa supporre che per i prossimi giorni ci possano essere novità interessanti.

Cancel all your plans. Abort all missions. April 30, 2020.

#BlackWidow pic.twitter.com/9jp6tZZ9H1 — Marvel India (@Marvel_India) 29 novembre 2019

In Black Widow, in arrivo nel 2020, vedremo nel cast anche David Harbour come Alexei ovvero Guardiano Rosso, Florence Pugh come Yelena, OT Fagbenle come Mason e Rachel Weisz come Melina. La regia è affidata a Cate Shortland.