Marvel Studios: Kevin Feige parlerà del futuro dei film del MCU al CCXP

Kevin Feige è ufficialmente diretto in Brasile per rappresentare i Marvel Studios durante un panel al CCXP, dove parlerà del futuro dei film del MCU.

Novità in arrivo dai Marvel Studios, la prossima settimana. Kevin Feige è diretto in Brasile dove presenzierà al CCXP (Comic Con Experience) per parlare dei progetti futuri sul Marvel Cinematic Universe.

Quindi, la settimana prossima potrebbe essere piena di sorprese, durante la quale Kevin Feige potrebbe svelare qualche altra novità, dopo aver partecipato di recente al Comic-Con di San Diego e al D23 Expo della Disney, dove è stata rivelata l'intera lista per il 2020 e il 2021. Kevin Feige ha rivelato sia i titoli dei film che gli show Disney+ e ora potrebbe guardare ancora di più verso il futuro: "Kevin Feige, presidente e direttore creativo dei Marvel Studios, è stato confermato sabato 7 dicembre da CCXP19 per parlare delle prossime uscite MCU"

PODE COMEMORAR! Kevin Feige, presidente e chefe criativo do Marvel Studios, é confirmado no sábado (7) da #CCXP19 para falar sobre os futuros lançamentos do MCU! https://t.co/iTwwTqRGz0 pic.twitter.com/M7FSezadVT — omelete (@omelete) November 29, 2019

In effetti, Kevin Feige avrà molto di cui parlare durante questo nuovo evento, come ad esempio del cast di Shang-Chi e The Legend of the Ten Rings, notizie fresche su Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, Moon Knight, Ms. Marvel, She-Hulk. Insomma, un gruppo folto di titoli di cui parlare e che i fan aspettano con trepidazione.

Vedremo cosa rivelerà, intanto attendiamo il nuovo trailer di Black Widow che dovrebbe arrivare proprio la prossima settimana. Stay Tuned!