Black Widow: lo spot del film Marvel con Scarlett Johansson

Marvel ha atteso il Super Bowl 2020 per pubblicare il nuovo spot di Black Widow, il film con Scarlett Johansson nei panni di Natasha Romanoff in arrivo al cinema il 29 aprile.

Il nuovo spot di Black Widow è arrivato durante il Super Bowl 2020, come Marvel aveva promesso, a neppure 2 settimane di distanza dal teaser che celebrava i 100 giorni all'arrivo nelle sale del cinecomic dedicato alla Vedova Nera.

"Non sapete tutto di me". Con questa battuta il nuovo spot di Black Widow anticipa alcune sequenze d'azione esplosive con Scarlett Johansson e le co-protagoniste del nuovo film del Marvel Cinematic Universe.

In Black Widow Natasha Romanoff, interpretata ancora una volta da Scarlett Johansson, sarà impegnata in una missione solitaria che la porterà non solo a incontrare la compagna della Red Room Yelena Belova, interpretata da Florence Pugh, ma anche il misterioso villain Taskmaster, apparso per la prima volta nel precedente trailer, coperto da una maschera. La storia di Black Widow si inserirà a livello temporale tra gli eventi mostrati in Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War.

Black Widow, diretto da Cate Shortland e scritto da Jac Schaeffer e Ned Benson, vede interpreti, oltre a Scarlett Johansson e Florence Pugh, anche David Harbour, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters e Rachel Weisz. L'uscita italiana di Black Widow è fissata per il 29 aprile.