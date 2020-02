Black Widow: un simbolo nascosto nei character poster dei personaggi

Black Widow: un nuovo poster riunisce i protagonisti

La combinazione dei character poster di Black Widow svelati pochi giorni fa offrirebbe un simbolo nascosto dal significato misterioso. I quattro character poster sono dedicati ai protagonisti del cinecomic Marvel: Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), Yelena Belova (Florence Pugh), Melina Vostokoff (Rachel Weisz) e Alexei Shostakov (David Harbour).

Come possiamo vedere dall'immagine più sopra, i quattro poster combinati insieme svelano sullo sfondo la forma di una clessidra rossa. Come abbiamo visto dai primi trailer di Black Widow, nel film Nat si riunirà alla sua vecchia pseudo-famiglia composta dalle colleghe assassine, come lei addestrate nella Red Room, e da Red Guardian.

Il messaggio lanciato dalla clessidra sullo sfondo lascerebbe intendere che la famiglia di nuovo riunita è più forte insieme ed è capace di grandi imprese. Rivisitare il proprio passato sarà senza dubbio complicato per Natasha, ma gli amici di un tempo la potrebbero aiutare nella nuova missione. I fan si augurano che Black Widow fornisca delle risposte alle domande sul misterioso passato di Nat finora inevase. Inoltre scopriremo insieme chi sono i nuovi personaggi di Black Widow già noti ai fan dei fumetti.

L'uscita italiana di Black Widow è fissata per il 29 aprile.