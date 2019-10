Black Widow: Scarlett Johnasson ha anticipato il futuro di Vedova Nera?

La star di Black Widow, Scarlett Johnasson, potrebbe aver anticipato il futuro di Vedova Nera in un criptico commento rilasciato nel corso di un'intervista. Sulla carta, il viaggio di Natasha Romanoff, alias Vedova nera, nell'MCU si è concluso con la sua morte in Avengers: Endgame. La vedremo, però, ancora una volta nella storia delle origini Black Widow, che farà parte della Fase 4 dell'MCU. Che cosa riserva il futuro al personaggio amato dai fan?

Avengers: Endgame, un primo piano di Scarlett Johansson

Scarlett Johansson assicura che Black Widow segnerà una conclusione per l'eroina, lasciando intendere forse che il film segnerà davvero la parola fine. Come ha confessato l'attrice: "Non so se posso andare avanti ancora senza una conclusione. E' troppo faticoso".

Finora Scarlett Johnasson ha interpretato vedova Nera in otto film, a cominciare da Iron Man 2 nel 2010 fino ad Avengers: Endgame. Nel corso di Endgame Natasha si sacrifica al posto dell'amico Hawkeye per permettergli di impossessarsi della Gemma dell'Anima su Vormir e sconfiggere Thanos insieme agli altri Avengers. A differenza di Tony Stark, però, alla fine del film Natasha non ha avuto nessun funerale.

I fan dei fumetti Marvel sanno bene che Natasha Romanoff non è l'unica Vedova Nera. Black Widow introdurrà altre dye agenti, Yelena Belova (Florence Pugh) e Melina (Rachel Weisz). Considerando che Yelena è la seconda Black Widow più famosa dei fumetti, il solo potrebbe pavimentare il futuro del personaggio con un cambio di identità. Anche se per Scarlett Johansson si avvicina la fine della sua permanenza nell'MCU, l'attrice ha solo parole positive per questa esperienza:

"Adoro l'MCU. Sono orgogliosa di ciò che abbiamo fatto. Adesso dovremo diffondere questa magia dappertutto. Trasmetterla al pubblico".

Black Widow arriverà al cinema il 1 maggio 2020.