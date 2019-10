Black Widow: la scena post-credits introdurrà un nuovo team di supereroi?

Black Widow dovrebbe introdurre un nuovo team di eroi durante la scena post-credits che verrà realizzata per il film con protagonista Scarlett Johansson nel ruolo di Natasha.

Le indiscrezioni emerse online sostengono che nel film dedicato a Vedova Nera si darà molto spazio a Yelena, personaggio affidato a Florence Pugh. La giovane dovrebbe raccogliere l'eredità di Black Widow dopo la sua morte, essendo stata addestrata come spia come lei ma non essendosi mai, almeno prima degli eventi raccontati nel film, allontanata dal percorso ideato per lei dai suoi "creatori".

Yelena dovrebbe però tornare in futuro nel Marvel Cinematic Universe e le basi per il suo futuro nei film tratti dai fumetti dovrebbero essere gettate con la scena post-credits in cui apparirà il Generale "Thunderbolt" Ross, parte affidata a William Hurt. La sequenza sarà ambientata nel presente e l'eroico personaggio sembra entrerà in scena per provare a coinvolgere la giovane nel suo nuovo team che sarà poi al centro dei futuri cinecomic Marvel.

Da tempo si parla infatti di portare sugli schermi i Thunderbolts, il gruppo di ex villain che vengono coinvolti in pericolose missioni sotto copertura e cercano di ottenere redenzione dopo i crimini compiuti nel passato. In L'incredibile Hulk era già apparso Leader, con il volto di Tim Blake Nelson, mentre in Ant-Man and the Wasp è stata presentata Ghost, interpretata da Hannah John-Kamen. Tra i fumetti il team ha tra i suoi membri anche il Soldato d'Inverno, Baron Zemo e Ghost Rider, personaggi già apparsi in vari film e serie tv.

Black Widow, diretto da Cate Shortland e scritto da Jac Schaeffer e Ned Benson, vede interpreti Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters e Rachel Weisz.

L'uscita di Black Widow è fissata per il 1 maggio 2020.