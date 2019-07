Black Widow: Scarlett Johansson svela i primi dettagli sul film dedicato alla Vedova Nera!

Scarlett Johansson sarà Natasha Romanoff in Black Widow ancora una volta e durante lo scorso weekend ha potuto condividere alcuni dettagli riguardanti lo stand alone Marvel completamente dedicato alla sua Vendicatrice.

In occasione della presentazione del panel al San Diego Comic-Con 2019 le è stato chiesto se ha saputo prima del suo destino in Avengers: Endgame oppure che avrebbero finalmente realizzato una storia in cui lei era assoluta protagonista. La risposta, data a Brandon Davis di ComicBook è stata piuttosto diplomatica.

"Uhm vediamo un po'. - così ha esordito Scarlett Johansson alzando gli occhi al cielo come per cercare di frugare nei suoi ricordi - Beh, immagino, potrebbe essere stato in simultanea? Non so, tutto il tempo è un'illusione e che, a questo punto, tutto si confonde; ma Kevin Feige potrebbe avermelo detto in questo modo per attutire il colpo, so come vanno queste cose!".

Il 'colpo' citato dall'attrice riguarda la sua fine in Avengers: Endgame e da quanto traspare dalle sue parole, verosimilmente la brutta notizia le è stata data in contemporanea con quella positiva dell'avvio della produzione di Black Widow. E in merito al suo stand-alone ha rilasciato alcune informazioni e rimarcato alcuni aspetti: "Penso che avrei potuto realizzarlo anche dieci anni fa - ha spiegato a Variety - ma sarebbe stato molto diverso. Probabilmente sarebbe stato più una caricatura di una persona. Ora invece, anche per il fatto di essere diventata madre, so di essere una persona più forte e ho compreso le mie vulnerabilità. Sono perciò in grado di esplorare tutte quelle situazioni che possono crearmi dei disagi. Perciò penso che renderò il mio personaggio in modo ancora più complesso".

Diretto da Cate Shortland, per la quale l'attrice non ha lesinato i complimenti, sottolineando come abbia uno straordinario vocabolario visivo e sia sempre alla ricerca delle soluzioni meno scontate, Black Widow vede nel cast Florence Pugh, David Harbour nel ruolo della versione russa di Captain America, ovvero Red Guardian, e Rachel Weisz. Rimane ancora avvolto nel mistero chi vestirà i panni del cattivo, Taskmaster, di cui è stato mostrato solo un artwork ma è probabile che si saprà a breve. Uscita prevista per il 1 maggio 2020.