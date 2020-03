Black Widow, un'agguerrita Scarlett Johansson sulle nuove cover di Empire

Empire ha pubblicato due copertine esclusive su Black Widow in cui campeggia fiera e indomita una agguerritissima Scarlett Johansson. Questo implica non solo che la campagna Marvel per il film standalone dedicato alla Vedova Nera è in pieno rodaggio ma anche che la sua data di uscita, il 1° maggio, è ancora confermata.

Black Widow: le nuove direttive dei cinema USA potrebbero rinviare l'uscita?

Le cover di Black Widow ci mostrano Scarlett Johansson in posa con la tuta bianca e un'altra in azione tratteggiata da Jen Bartel, il principale disegnatore della Marvel. Entrambe si possono vedere in anteprima nell'account Twitter ufficiale della Casa delle Idee. Campagna pubblicitaria a parte però, la situazione non è semplice. Nelle ultime 48 ore la Disney ha ritardato le uscite al cinema: di Mulan, The New Mutants e Antlers a seguito della pandemia del Covid-19 in tutto il mondo. Altre produzioni hanno anticipato o seguito la sua decisione come la MGM che ha rimandato No Time to Die, il 25esimo film di James Bond, a novembre e si segnalano altri stop importanti a Fast & Furious 9, A Quiet Place Part II e Peter Rabbit 2.

Le nuove direttive di sicurezza dei cinema americani potrebbero però portare al rinvio dell'uscita di Black Widow. Come riportato dall'Hollywood Reporter, infatti, la catena di multiplex AMC (la più grande degli Stati Uniti), ha annunciato che le sue sale rimarranno aperte nelle settimane a venire ma con delle clausole legate alla sicurezza a causa del Coronavirus. Sarà possibile occupare solo metà dei posti, e questa misura rimarrà attiva fino al 30 aprile.

Black Widow dovrebbe uscire nelle sale americane il giorno dopo, e nel caso la misura di sicurezza venisse estesa oltre la scadenza prevista, questo avrebbe un effetto di non poco conto sugli incassi del weekend d'apertura. Il che potrebbe portare lo studios a cercare una nuova data. A questo poi c'è da aggiungere un altro aspetto, ovvero l'incertezza di paesi come Inghilterra, Francia e Germania, dove potrebbero avvenire misure simili o si potrebbe addirittura arrivare alla chiusura vera e propria dei cinema come è successo qui da noi in Italia.