Black Widow: le nuove direttive dei cinema USA potrebbero rinviare l’uscita?

Black Widow: Scarlett Johansson in una scena

Le nuove direttive di sicurezza dei cinema americani potrebbero portare al rinvio dell'uscita di Black Widow. Come riportato dall'Hollywood Reporter, infatti, la catena di multiplex AMC (la più grande degli Stati Uniti), ha annunciato che le sue sale rimarranno aperte nelle settimane a venire (salvo imposizioni del governo come accaduto in Italia e Svizzera), ma con delle clausole legate alla sicurezza a causa del Coronavirus: sarà possibile occupare solo metà dei posti, e questa misura rimarrà attiva fino al 30 aprile.

Black Widow: chi sono i nuovi personaggi del film Marvel?

Black Widow: una scena dal nuovo trailer

Black Widow dovrebbe uscire nelle sale americane il giorno dopo, e qualora la misura di sicurezza fosse estesa oltre la scadenza prevista ciò avrebbe un effetto di non poco conto sul weekend d'apertura: a seconda dell'affluenza, stando ai calcoli di Comicbook.com che si è basato sui weekend inaugurali dei più recenti film in solitario del franchise, l'incasso dei primi giorni potrebbe essere il più basso di sempre per un lungometraggio del Marvel Cinematic Universe (42 milioni, meno dell'esordio de L'incredibile Hulk che debuttò con 55 milioni). Un elemento che potrebbe spingere la Disney a rinviare l'uscita, considerando anche la situazione incerta in molti mercati internazionali (Inghilterra, Francia e Germania sono tutti a rischio di misure restrittive simili a quelle nel nostro paese).

La Casa del Topo si è già adattata alla situazione attuale sospendendo la lavorazione di tutti i suoi film live-action per almeno due settimane. Tra questi c'è anche Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, progetto Marvel previsto per il febbraio del 2021, già affetto dalla decisione di auto-isolamento del regista Destin Cretton, il quale si è sottoposto a quarantena volontaria, su consiglio dei medici e in attesa dei risultati del test, per evitare eventuali contatti rischiosi con il figlio neonato. Il virus ha anche portato alla sospensione provvisoria delle riprese di The Falcon and the Winter Soldier, miniserie prevista per la fine dell'estate su Disney+.