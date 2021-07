Black Widow, Mark Ruffalo si congratula con Scarlett Johansson per il successo al box-office

Ogni supereroe che si rispetti sostiene un suo collega, e così è stato per Mark Ruffalo. Il celebre volto di Hulk, infatti, ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto in compagnia della star di Black Widow, Scarlett Johansson e si è congratulato con la collega per lo straordinario week-end di apertura del film Marvel.

Come riportato da Comic Book, Black Widow ha avuto un week-end di apertura da circa 218 milioni di dollari. In particolar modo, nei soli Stati Uniti, il film con Scarlett Johansson ha portato a casa 80 milioni di dollari. A complimentarsi con il volto di Natasha Romanoff è stato Mark Ruffalo, che ha postato su Instagram una foto in compagnia dell'attrice, definita "gemella di compleanno". L'interprete di Hulk ha dichiarato: "Congratulazioni alla mia gemella di compleanno, Scarlett Johansson, e congratulazioni a tutti coloro che hanno contribuito al grande week-end di apertura di Black Widow. Avete già visto il film? Non fate spoiler ma fatemi sapere come vi è sembrato!".

Black Widow: Scarlett Johansson in un'immagine del film

Mark Ruffalo e Scarlett Johansson hanno recitato insieme nel Marvel Cinematic Universe per la prima volta nel 2012 in The Avengers e, poi, si sono ritrovati in Avengers: Age of Ultron nel 2015, in Infinity War nel 2018 e, infine, in Endgame nel 2019. Scarlett Johansson è stata la prima star del Marvel Cinematic Universe ad aver agito anche come produttore esecutivo. A proposito della morte del suo personaggio in Endgame, l'attrice ha dichiarato: "Non credo di tornare a far parte del mondo Marvel. Black Widow mi ha soddisfatto tanto e penso che sia un eccellente modo per uscire di scena!".

Dopo aver passato il testimone di Vedova Nera a Yelena Belova (interpretata da Florence Pugh), Scarlett Johansson ha detto di sperare in un futuro da regista per il mondo Marvel. Secondo l'attrice: "Mi piacerebbe continuare a collaborare con Marvel in altre occasioni perché credo che le storie da raccontare siano davvero tante. Immaginare nuovamente il genere mi interessa ed esistono centinaia di modi per raccontare le storie".

Mark Ruffalo vestirà nuovamente i panni di Hulk in She-Hulk, nuovo titolo originale distribuito da Disney+. Recentemente, anche Tom Holland si è esaltato per Black Widow e ha fatto i complimenti alla crew del film.