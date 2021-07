Black Widow, la reazione di Tom Holland: "Un film che aspettavo da anni"

Tra supereroi ci si sostiene vicendevolmente, si sa! Questa volta, però, Tom Holland si è superato e ha pronunciato parole assai favorevoli nei confronti di Black Widow, l'ultimo film del Marvel Cinematic Universe che vede Florence Pugh e Scarlett Johansson tra i protagonisti.

Come riportato da Comic Book, Tom Holland ha condiviso tutto il suo amore per l'ultimo film interpretato da Scarlett Johansson attraverso il suo profilo Instagram. A proposito di Black Widow, il giovane volto di Spider-Man ha dichiarato: "Aspettavo questo film da anni ed è meglio di quanto potessi pensare. Questo film è meraviglioso! Così emozionante e divertente!".

In occasione di una recente intervista, Scarlett Johansson ha raccontato a Comic Book il suo rapporto con Natasha Romanoff e la fine di Black Widow. L'attrice ha dichiarato: "Onestamente, credo sia sempre difficile abbandonare una festa nel momento del suo apice. In modo particolare, credo che Black Widow sia fresco, vivo e potente e sono veramente grata per questa cosa! Sono davvero soddisfatta del lavoro che abbiamo fatto nel corso dell'ultimo decennio ed è davvero triste e complesso dire addio... Però, si sa, se si ama qualcosa, a volte, è necessario lasciarla andare e proseguire avanti!".

A proposito dell'uscita di scena di Natasha Romanoff, il celebre volto che ha impersonato la supereroina Marvel nell'ultimo film prodotto dallo studio (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Black Widow) ha dichiarato: "Credo che la sua azione sia stata un vero e proprio sacrificio e una sorta di offerta altruistica. Per amore, lei ha salvato il suo amico. Un atto del genere è straordinario e necessita di una intensa forza di volontà interiore. Lei ha salvato tutti ma soprattutto il suo amico".

Il cast di Black Widow comprende i nomi di Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz, O. T. Fagbenle e Ray Winstone. Black Widow è disponibile per la visione in sala e in streaming su Disney+ attraverso Premiere Access. Spider-Man: No Way Home uscirà in sala a partire dal prossimo 17 dicembre.