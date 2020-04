Black Widow: Kevin Smith spiega perché il film non verrà lanciato su Disney+

Il regista e sceneggiatore Kevin Smith ha spiegato nel suo podcast perché, secondo lui, Black Widow e altri film dell'universo Marvel in uscita non possono essere lanciati tramite la piattaforma streaming Disney+.

Black Widow: Scarlett Johansson in una scena

Prima che la release di Black Widow venisse spostata al prossimo novembre, alcuni hanno ventilato la possibilità di una distribuzione direttamente in digitale su Disney+. Per Kevin Smith una scelta del genere non avrebbe alcun senso come spiega nel suo podcast FatMan Beyond LIVE!:

"Penso che rilasciare Artemis Fowl direttamente in streaming sia una mossa intelligente. Non credo però che accadrà mai una cosa del genere con un film dell'MCU. Non credo che la Disney voglia giocarsi così alcuni dei suoi titoli più grossi. E poi c'è tutta la questione delle serie Marvel che arriveranno su Disney+, che saranno collegate ai film... e proprio per questo devono continuare ad avere un valore. Quei film fanno un sacco di soldi... davvero tanti".

Disney+, Bob Iger: "Dopo Artemis Fowl potrebbero debuttare in streaming altri film"

Il ragionamento di Kevin Smith è lineare, in effetti, basti pensare al guadagno dell'ultimo film Marvel, Avengers: Endgame, ovvero 2,7 miliardi di dollari al botteghino mondiale. La Disney, quindi, preferisce far slittare l'uscita dei suoi titoli di punta per assicurarsi il maggior incasso possibile.

Per quanto riguarda Disney+, la piattaforma non resterà sguarnita, cresce l'attesa dei fan per le serie Marvel The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision e Loki che andranno ad arricchire le storie dell'MCU.