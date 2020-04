Artemis Fowl: il film verrà distribuito su Disney+

Il film Artemis Fowl, tratto dall'omonimo romanzo, non verrà più distribuito nei cinema e debutterà in streaming su Disney+.

Artemis Fowl, dopo i cambiamenti compiuti nei listini dello studio, debutterà direttamente su Disney+ prima della fine della primavera o all'inizio dell'estate.

La scelta è stata resa quasi obbligata a causa della chiusura delle sale di tutto il mondo che ha obbligato a posticipare la distribuzione di molti dei titoli più attesi di questi mesi.

Ricky Strauss, Presidente e responsabile dei Contenuti e del Marketing di Disney+, ha dichiarato: "Con gli spettatori prevalentemente impossibilitati ad andare nei cinema, siamo elettrizzati nell'offrire la première di Artemis Fowl su Disney+. Il regista Kenneth Branagh e il suo spettacolare cast trasporteranno gli spettatori nel mondo vibrante e fantastico ispirato all'amato romanzo, che i fan stanno aspettando da anni di veder portato in vita. Si tratta di un progetto perfetto per tutta la famiglia e per il catalogo estivo di Disney+".

Al centro della trama del film c'è un genio dodicenne, discendente di una famiglia composta da incredibili criminali, che si ritrova coinvolto in una battaglia con una potente e nascosta specie di fate che potrebbe essere la causa della scomparsa di suo padre.

I protagonisti sono Ferdia Shaw, Lara McDonnell, Tamara Smart, Nonso Anozie, Josh Gad, e Judi Dench.

Branagh sarà coinvolto anche come produttore in collaborazione con Matthew Jenkins e Angus More Gordon.

La sceneggiatura è stata firmata da Conor McPherson.