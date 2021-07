Black Widow: la giovane Natasha è interpretata dalla figlia di Milla Jovovich

In Black Widow, la giovane Natasha Romanoff è interpretata da una figlia d'arte: a portare sullo schermo la versione giovane della supereroina Marvel, infatti, è Ever Anderson la figlia di Milla Jovovich.

Chiunque abbia già guardato Black Widow avrà notato la somiglianza della versione giovane di Natasha Romanoff con Milla Jovovich. A portare sullo schermo il volto dell'adolescente supereroina Marvel, infatti, è Ever Anderson, la figlia di Milla Jovovich e Paul W.S. Anderson.

Come riportato da Comic Book, Black Widow è un prequel che racconta il passato di Natasha Romanoff e il periodo in cui lei e Yelena Belova vivevano sotto copertura negli Stati Uniti. A interpretare la parte della giovane Natasha è Ever Anderson, figlia di Milla Jovovich e Paul W.S. Anderson. Dopo aver sposato Shawn Andrews e Luc Besson, la protagonista della saga di Resident Evil ha deciso di convolare a nozze con W.S. Anderson, da cui ha avuto tre figli. Ever Anderson è nata nel 2007, esattamente due mesi dopo la distribuzione di Resident Evil: Extinction e ha debuttato sul grande schermo nel 2016 in Resident Evil: The Final Chapter nei panni della Red Queen AI e della versione giovane di Alice. La giovane prenderà presto parte alla nuova produzione Disney che racconterà il rapporto tra Peter Pan e Wendy.

In occasione di un'intervista con ET, Milla Jovovich ha commentato così la scelta di sua figlia: "Da una parte sono terrorizzata perché conosco bene questa industria e so cosa può essere. Dall'altra però, sono felice perché mia figlia ha una passione invidiabile ed è molto concentrata sulla recitazione dall'età di 5 anni".

Ad apparire nei primi minuti del nuovo film Marvel con Scarlett Johansson (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Black Widow) è anche un altro volto noto: si tratta di Violet McGraw, che recita nel progetto nei panni della giovane Yelena Belova. L'attrice ha già interpretato la giovane Nell in The Haunting of Hill House e Alice in Jett. A quanto pare, Black Widow rappresenta il canto del cigno del personaggio per Scarlett Johansson e la genesi di Yelena Belova, che raccoglierà il suo testimone nel Marvel Cinematic Universe.

Black Widow è stato distribuito al cinema ed è disponibile su Disney+ con Premiere Access.