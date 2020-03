Black Widow, Florence Pugh e Scarlett Johansson celebrano le donne Marvel (video)

Florence Pugh e Scarlett Johansson, star di Black Widow, hanno condiviso un video per celebrare tutti i personaggi femminili Marvel in occasione dell'8 marzo 2020, Giornata Internazionale dei diritti della donna.

Le due attrici appariranno insieme sul grande schermo in occasione del cinecomic dedicato a Vedova Nera, in arrivo tra qualche mese nelle sale.

Il filmato si apre con Florence Pugh che dichiara: "Sono così entusiasta nell'unirmi alle fantastiche donne del MCU". Scarlett Johansson ha quindi proseguito: "Da Pepper Potts a Gamora, da Peggy Carter a Captain Marvel, fino a tutte noi di Black Widow".

L'interprete di Yelena Belova, ovvero la 'sorella' di Natasha Romanoff, ha quindi proseguito sottolineando: "Festeggiamo in onore di altri dieci anni di donne toste". La star di Black Widow ha concluso ricordando la ricorrenza: "Buona Giornata Internazionale della donna".

Happy #InternationalWomensDay from Scarlett Johansson and Florence Pugh! pic.twitter.com/8Q3p7GwmPT — Black Widow (@theblackwidow) March 8, 2020

Black Widow, film diretto da Cate Shortland e scritto da Jac Schaeffer e Ned Benson, ha nel proprio cast Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters e Rachel Weisz.

Nel cinecomic si racconterà la storia delle origini di Natasha Romanoff svelando i misteri della Red Room. Quando Natasha si riunirà alla sua vecchia "famiglia russa", le colleghe la aiuteranno ad affrontare una nuova misteriosa minaccia rappresentata dal villain Taskmaster.

