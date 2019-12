Black Widow: i fan chiedono un cambiamento importante prima dell'uscita del film!

I fan della Marvel stanno chiedendo a gran voce dei cambiamenti in Black Widow, che riguardano in particolare il costume del villain Taskmaster.

Dopo l'eccitazione di aver scoperto che il villain di Black Widow è Taskmaster, i fan della Marvel hanno deciso di richiedere dei cambiamenti prima dell'uscita del film, in particolare riguardanti il costume del super cattivo che sfiderà Natasha Romanoff.

Black Widow: un'immagine del film

Il trailer di Black Widow ha destato molta eccitazione, ma a quanto pare i fan sarebbero insoddisfatti del look del villain Taskmaster. Nei fumetti, Taskmaster esteticamente è un mix tra Dr. Doom e Ghost Rider, con un cappuccio elaborato che lo fa sembrare davvero minaccioso, ma secondo i fan nel promo non è altrettanto efficace: "Nel trailer il suo costume sembra un ricordo del design datato 2002, l'opposto del suo classico look. Nella versione del 2002, Taskmaster possiede un device che gli permette di creare qualsiasi arma, invece nella versione classica ha un costume pieno di armi"

Ovviamente, non si sa se Marvel accetterà le richieste di modificare il look di Taskmaster, visto che le riprese sono ormai finite. Potrebbe infatti succedere la stessa cosa accaduta con Sonic - Il Film, quando dopo il primo trailer è stato cambiato il design del protagonista per via delle troppe lamentele ricevute dai fan.

Black Widow: chi sono i nuovi personaggi del film Marvel?

Black Widow sarà incentrato su Natasha Romanoff, la spia e assassina addestrata dal KGB prima di fuggire dal suo controllo, divenuta poi un'agente dello S.H.I.E.L.D. e un membro degli Avengers. Nel cast, insieme a Scarlett Johansson, troviamo David Harbour (Red Guardian), Florence Pugh (Yelena Belova), Rachel Weisz (Melina), O-T Fagbenle (Mason) e Ray Winstone.

Sembra, inoltre, che Robert Downey Jr. tornerà nel ruolo di Tony Stark, e che William Hurt sarà nuovamente il Generale "Thunderbolt" Ross.