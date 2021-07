Black Widow, su Disney+ in streaming da oggi

Il film Black Widow, dopo molta attesa, è ormai uscito nelle sale italiane, ma da oggi 9 luglio 2021 sbarca in contemporanea anche in streaming su Disney+!

Diretto da Cate Shortland e prodotto da Kevin Feige, Black Widow arriva oggi 9 luglio in contemporanea nelle sale cinematografiche italiane e su Disney+ con Accesso VIP, che richiede un abbonamento attivo a Disney+ e un pagamento aggiuntivo. Nel nuovo lungometraggio prodotto da Marvel Studios, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.

Black Widow: Scarlett Johansson in una scena

Il film ha come protagonista Scarlett Johansson, che torna a interpretare Natasha Romanoff/Black Widow (Vedova Nera), affiancata dall'attrice Florence Pugh nei panni di Yelena, David Harbour in quelli di Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz che interpreta Melina. Il personaggio di Yelena, inoltre, sembra sarà al centro dei nuovi progetti del Marvel Cinematic Universe dopo l'uscita di scena di Natasha mostrata in una drammatica sequenza di Avengers: Endgame.

