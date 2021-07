Netflix, luglio 2021: le novità in catalogo per film e serie TV

Su Netflix a luglio 2021, nuovi film e serie TV in catalogo: da Generazione 56k con Gianluca Fru e Fabio Balsamo dei The Jackal, alla trilogia horror di Fear Street.

Su Netflix a luglio 2021 in arrivo nuovi film e serie TV in catalogo: dalla quarta stagione di Atypical alla terza stagione di Come vendere droga online (in fretta). Luglio si preannuncia un mese all'insegna dell'horror sulla piattaforma multimediale, dall'italiano A Classic Horror Story, diretto da Roberto De Feo e Paolo Strippoli, alla serie tv anime di Resident Evil.

Le serie TV su Netflix

Serie TV Originali

Generazione 56k (stagione 1) disponibile dal 1 luglio 2021 - Un incontro casuale porta due trentenni a ricordare il 1998, l'anno della loro prima tempesta ormonale e della svolta epocale portata da Internet nelle loro vite.

(stagione 3) disponibile dal 27 luglio 2021 - Un giovane secchione incomincia a vendere ecstasy online dalla sua cameretta. Outer Banks (stagione 2) disponibile da 30 luglio 2021 - Dopo un uragano, John B, JJ, Pope e Kiara si buttano a capofitto nei pericoli e nell'avventura dopo aver trovato un misterioso relitto sommerso.

Film su Netflix

Il catalogo di luglio 2021 della piattaforma streaming presenta come sempre numerosi film. Segnaliamo L'ultima lettera d'amore, adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Jojo Moyes; The Water Man, che segna il debutto alla regia di David Oyelowo e L'ultimo mercenario con l'inossidabile Jean-Claude Van Damme.

Film Originali

Audible disponibile dall' 1 luglio 2021 - Un giocatore di football di una scuola per sordi, a cui un suicidio ha strappato l'amicizia più cara, si districa tra famiglia e relazioni in attesa della partita finale.

disponibile dal 29 luglio 2021 - Dopo la fine del suo fidanzamento dal crollo della carriera, una cantante fa un concerto in un resort sciccoso dell'isola, dove il suo ex fidanzato si sta per sposare. L'ultimo mercenario disponibile dal 30 luglio 2021 - Un misterioso ex agente dei servizi segreti è costretto a tornare in Francia quando suo figlio viene accusato dal governo di traffico di armi e di droga.

Film

Labyrinth Dove tutto è possibile - disponibile dall'1 luglio - Sara si trova catapultata nella sua fantasia più incredibile. Per salvare il fratellino rapito dal malvagio re degli gnomi, Jareth, dovrà superare il Labirinto.

Documentari e Reality su Netflix

Documentari e Reality Originali Netflix

I migliori amici dell'uomo (stagione 1) disponibile dal 7 luglio 2021 - Queste storie commoventi raccontano come tra cani e padroni si creino legami emotivi duraturi a prescindere dalle circostanze

(stagione 3) disponibile dal 28 luglio 2021 - In questo talent show, aspiranti truccatori si cimentano in sfide a colpi di colore per conquistare un'opportunità di carriera nell'industria della bellezza. John DeLorean: mito e magnate disponibile dal 30 luglio 2021 - questa docuserie in tre parti esplora l'ascesa e il declino dell'icona dei motori John DeLorean.

Anime e Animazione