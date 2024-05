Black Phone 2, rinviato il sequel dell'horror con Ethan Hawke

Black Phone si è rivelato uno dei casi cinematografici del 2022. Realizzato con un budget ridotto, il film di Scott Derrickson è riuscito ad incassare ben 162 milioni di dollari in tutto il mondo. Era inevitabile che Universal e Blumhouse pensassero ad un sequel, inizialmente annunciato in arrivo nelle sale nel giugno 2025.

In realtà, la data d'uscita di Black Phone 2 è slittata di qualche mese. Il film uscirà nei cinema il 17 ottobre 2025. Ethan Hawke nel primo film interpretava il Rapace, un criminale responsabile del rapimento di diversi bambini con una varietà di metodi sadici che ha perfezionato nel corso del tempo. Il film racconta le vicende di una coppia di fratelli, Finney e Gwen, che tentano di sopravvivere al criminale che continua a danneggiare e tormentare la comunità. Senza un altro posto dove andare e rinchiuso in un seminterrato, il tredicenne Finney s'imbatte in un telefono che può collegarlo direttamente alle precedenti vittime che vogliono disperatamente aiutarlo a sfuggire al killer.

Mason Thames protagonista di Black Phone

Il ritorno di Ethan Hawke

Tra i più felici di tornare a recitare nel sequel di Black Phone c'è senza dubbio Ethan Hawke, entusiasta di tornare a lavorare con Scott Derrickson:"Ho un buon rapporto con Scott Derrickson, ho vissuto un'esperienza davvero meravigliosa nel girare il mio primo film horror con lui. Abbiamo fatto un film intitolato Sinister, e lui è un vero regista".

Ethan Hawke ha elogiato Scott Derrickson per il modo in cui lavora per il cinema:"Amo il modo in cui pensa al cinema e alla narrazione. E man mano che invecchio, mi piace davvero lavorare su generi diversi come attore. È un modo per modellarsi e cambiare come interprete. Cercando di imparare la matematica di ciò che rende grande una commedia romantica, ciò che rende grande un film sull'arte, un horror, un western. C'è una certa geometria in tutto ciò e Scott è brillante in questo. Fondamentalmente, se lui vuole che io sia in Black Phone 2, io ci sarò".

Nel 2023, Ethan Hawke ha recitato in Il mondo dietro di te, al fianco di Mahershala Ali e Julia Roberts.