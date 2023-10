Black Phone 2: Universal fissa la data di uscita del sequel

Universal Pictures ha annunciato la data di uscita di Black Phone 2, il sequel del film horror con star Ethan Hawke.

Lo studio, per ora, ha fissato la distribuzione del lungometraggio nelle sale americane al 27 giugno 2025.

Il secondo capitolo della storia

Black Phone 2 ha una data di uscita

Black Phone ha debuttato nell'estate 2022 riuscendo a incassare 161 milioni di dollari in tutto il mondo e 90 milioni sul mercato statunitense.

Lo studio, tuttavia, per ora, non ha annunciato se Scott Derrickson tornerà alla regia o i membri del cast del sequel. Universal non ha nemmeno confermato chi si occuperà della sceneggiatura e bisognerà attendere per scoprire nuovi dettagli.

Il regista, parlando di Black Phone, aveva recentemente dichiarato: "Il sequel è possibile. Non è stato ancora definito ma è decisamente possibile. Ti dico soltanto che farei un sequel di Black Phone a condizione che anche Ethan Hawke prenda parte al progetto. Ecco, questa è la conditio sine qua non".

Il primo film

Interpretato anche da Mason Thames, James Ransone, Madeleine McGraw e Jeremy Davies, il titolo (di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Black Phone) è tratto dal racconto The Black Phone, scritto da Joe Hill (figlio di Stephen King) e presente nella silloge Ghosts. Il film racconta la storia del tredicenne Finney, tenuto prigioniero in una cantina da un sadico assassino mascherato. Quando un telefono sul muro inizia a squillare, il ragazzino scopre di poter sentire le voci delle precedenti vittime del serial killer. Ethan Hawke ha collaborato con Scott Derrickson anche in Sinister, film in cui veste i panni del protagonista.