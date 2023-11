Black Phone: il cast originale, compreso il villain di Ethan Hawke, confermato per il sequel

Il cast originale di Black Phone tornerà per il sequel. La pellicola horror prodotta da Blumhouse, Crooked Highway e Universal vedeva protagonisti Ethan Hawke nei panni di un raccapricciante villain, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies e Miguel Mora. Secondo Deadline, torneranno tutti per The Black Phone 2. Il regista del primo film Scott Derrickson, che ha co-scritto il progetto con C. Robert Cargill, collaborerà nuovamente con Jason Blum di Blumhouse per dar vita al sequel.

Un successo targato Blumhouse

Come rivela la nostra recensione di Black Phone, il film è un adattamento di un racconto del 2004 di Joe Hill. AL centro della storia un rapitore e assassino seriale noto come The Grabber (Hawke) sequestra l'adolescente Finney (Thames), il quale scopre di poter comunicare con le precedenti vittime del killer attraverso un telefono a disco nero. La sorella di Finney, Gwen, fa sogni profetici che usa per localizzare suo fratello. Black Phone ha ricevuto il plauso della critica conquistando una solida fanbase. Al momento non si conosce la trama del sequel.

Al momento Blumhouse celebra il successo di un altro suo titolo, l'adattamento della serie di videogame Five Nights at Freddy's, divenuto il titolo Blumhouse di maggior successo dopo aver superato gli incassi di Split.