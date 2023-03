Black Phone, l'horror con Ethan Hawke stasera su Sky

Dopo Doctor Strange, il regista Scott Derrickson torna al cinema dell'orrore con il thriller horror targato Blumhouse Black Phone, in prima tv stasera giovedì 16 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K.

Con protagonisti il quattro volte candidato agli Oscar Ethan Hawke, che interpreta il ruolo più terrificante della sua carriera, e Mason Thames, al suo primo ruolo cinematografico, il film vede anche la partecipazione di Madeleine McGraw, Jeremy Davies e James Ransone. La storia è basata sul pluripremiato racconto breve di Joe Hill tratto dal suo bestseller del New York Times 20thCentury Ghosts e la sceneggiatura è firmata da Scott Derrickson e C. Robert Cargill.

Finney, un tredicenne timido ma perspicace, viene rapito da un sadico assassino (Hawke) e intrappolato in un seminterrato insonorizzato dove urlare serve a poco. Quando un telefono scollegato appeso alla parete inizia a squillare, Finney scopre di poter sentire le voci delle precedenti vittime dell'assassino. E sono pronte a fare di tutto perché ciò che è successo a loro non accada anche a Finney.

Black Phone: le differenze tra il racconto e il film