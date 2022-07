Black Panther 2, Daniel Kaluuya: "Ecco perché non ho detto subito che non sarei tornato nel sequel"

Daniel Kaluuya ha recentemente rivelato il motivo per cui non ha svelato subito che non sarebbe tornato nel sequel di Black Panther, riprendendo il ruolo di W'Kabi.

È stato recentemente rivelato che Daniel Kaluuya non riprenderà il ruolo di W'Kabi nell'attesissimo sequel di Black Panther: l'attore, durante un'intervista di Cinemablend, ha spiegato perché ha mantenuto queste informazioni segrete per così tanto tempo.

I Marvel Studios sono noti per le loro rigide regole per quanto concerne la sicurezza e i fan sanno bene quanto sia misteriosa ogni cosa che ha a che fare con Black Panther: Wakanda Forever. D'altro canto coloro che hanno amato la prima pellicola della saga sono rimasti scioccati quando Kaluuya ha rivelato che non sarebbe tornato ad incarnare W'Kabi nel prossimo film di Ryan Coogler.

A questo proposito, la star ha dichiarato: "Se avessi detto qualcosa, la gente sarebbe sarebbe rimasta molto delusa fin da subito. È così che mi sento al riguardo. Penso che le persone rimarranno deluse. Non vogliono essere riempiti di notizie. Vogliono essere sorpresi da qualunque cosa accadrà ed è proprio questo che contraddistingueva il primo film."

Daniel Kaluuya, nel corso di un'altra intervista di qualche giorno fa rilasciata per Deadline, ha parlato delle ragioni che lo hanno portato a rinunciare, rivelando che sarebbe stato troppo impegnato sul set di Nope, un horror fantascientifico diretto da Jordan Peele, per poter recitare in Black Panther 2.