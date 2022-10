Black Panther: Wakanda Forever, un nuovo trailer dedicato al dietro le quinte

Mentre ce ne restiamo in attesa di nuovi dettagli su Black Panther: Wakanda Forever, è stato condiviso un trailer dedicato al dietro le quinte ricco di anticipazioni.

Ѐ stato recentemente rilasciato un trailer behind-the-scene di Black Panther: Wakanda Forever. Mentre la data di uscita del film si avvicina sempre di più, il filmato offre alcuni, anche profondi, momenti del dietro le quinte, mostrando quella che è stata la realizzazione del progetto.

In base a quello che sappiamo fino ad ora sul nuovo arco narrativo in atto, Black Panther: Wakanda Forever vede la scomparsa del re T'Challa (in onore a quella di Chadwick Boseman nel 2022) e una nuova battaglia fra il regno di Wakanda e quello di Talocan.

Nel corso del filmato gli attori della nuova pellicola si soffermano anche a riflettere sulla prematura scomparsa del loro collega: "Il pubblico ha abbracciato Wakanda e Black Panther. E Chadwick, sapeva esattamente cosa significasse questa storia, cosa significavano queste immagini per il mondo", ha detto Angela Basset, seguita da Winston Duke: "Abbiamo tutti subito una perdita incredibile quando abbiamo perso Chadwick". Il tutto è seguito da alcune dichiarazioni anche degli altri membri della troupe, con qualche immagine del film.

Con la sua uscita nelle sale l'11 novembre, le domande intorno a Black Panther: Wakanda Forever restano tantissime, una fra tutte però continua a tormentare i fan del primo film: chi raccoglierà l'eredità del precedente re?