Black Panther: Wakanda Forever, svelato da Marvel quanto passerà dalla morte di T'Challa

Il re T'Challa, come abbiamo potuto constatare nei trailer usciti finora, è morto. In Black Panther: Wakanda Forever vedremo il regno in lutto per la sua morte (conseguenza inevitabile della scomparsa dell'attore protagonista Chadwick Boseman), morto qualche tempo dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Boseman - che per la prima volta ha interpretato il guerriero wakandano in Captain America: Civil War del 2016 prima di tornare in Black Panther e Avengers: Infinity War del 2018 - è morto di cancro nell'agosto 2020, prima che iniziasse la produzione del sequel del regista Ryan Coogler.

Quando un nuovo nemico emerge per minacciare la loro nazione, la regina Ramonda (Angela Bassett) e la principessa Shuri (Letitia Wright) devono andare avanti e guarire dal dolore per la perdita del loro amato figlio e fratello.

Nuove note di produzione rilasciate nelle ultime ore alla stampa rivelano quanto tempo è passato dalla morte di T'Challa: 12 mesi.

"Ramonda si rende conto che è passato un anno dalla morte di T'Challa e Shuri non sta ancora guarendo - non sta facendo passi avanti per andare avanti in modo sano", ha detto il regista e co-sceneggiatore Ryan Coogler. "Si ritirano - allontanandosi dalla città, dalla tecnologia - per sedersi senza distrazioni e viversi quello che è essenzialmente un rituale di dolore. È allora che Namor si presenta".

Namor (Tenoch Huerta) è il re mutante ibrido di Talocan, una nazione nascosta sottomarina che rivaleggia con lo stato di Wakanda. Insieme ai suoi alleati Namora (Mabel Cadena) e Attuma (Alex Livanalli), Namor e i Talocani si preparano a dichiarare guerra agli abitanti della superficie.

Nel 2020, il capo dei Marvel Studios e produttore di Black Panther Kevin Feige ha confermato che l'MCU non avrebbe sostituito T'Challa. Lo studio ha dichiarato che "Wakanda Forever esplorerà il regno nascostp e i ricchi personaggi del primo film" come un modo per "onorare l'eredità di Chadwick Boseman e il ritratto di T'Challa".

"Era troppo presto per sostituirlo", ha recentemente detto Feige. "Stan Lee ha sempre detto che la Marvel rappresenta il mondo fuori dalla tua finestra. E abbiamo parlato di come, per quanto straordinari e fantastici siano i nostri personaggi e le nostre storie, c'è un elemento riconoscibile e umano in tutto ciò che facciamo. Il mondo sta ancora elaborando la perdita di Chad. E Ryan lo ha riversato nella storia".

Di seguito la sinossi di Black Panther: Wakanda Forever:

"Ramonda (Bassett), Shuri (Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e Dora Milaje (Florence Kasumba), combattono per proteggere la loro nazione dall'intervento di altre potenze mondiali dopo la morte di re T'Challa. Mentre i Wakandani si sforzano di abbracciare il loro prossimo futuro, gli eroi si uniscono con l'aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong'o) ed Everett Ross (Martin Freeman) per forgiare un nuovo percorso per il regno di Wakanda".