Black Panther: Wakanda Forever, Shuri e T'Challa tra gli argomenti trend su Twitter

L'arrivo nelle sale di Black Panther: Wakanda Forever ha portato i fan della Marvel a discutere online delle scelte compiute dagli sceneggiatori nel provare a colmare il vuoto lasciato da Chadwick Boseman, situazione che ha portato i nomi di T'Challa e Shuri a diventare uno degli argomenti trend su Twitter.

Non proseguite, ovviamente, se non volete anticipazioni sul film della Marvel: la notizia contiene spoiler .

Black Panther: Wakanda Forever ha subito, dopo la morte di Chadwick Boseman, degli importanti cambiamenti nella sceneggiatura. Il sequel diretto da Ryan Coogler, inizialmente, avrebbe infatti avuto come assoluto protagonista T'Challa, impegnato ad affrontare la lotta tra nazioni. I vertici della Marvel hanno però deciso di non sostituire Boseman nel ruolo del protagonista, mostrando invece Shuri, interpretata da Letitia Wright, la Regina Ramonda (Angela Bassett) e gli altri personaggi alle prese con il lutto.

Dopo la visione il fandom della Marvel sembra quindi essersi diviso sulla scelta presa dai Marvel Studios: molte persone hanno apprezzato l'evoluzione di Shuri o ricordato che anche nei fumetti la giovane diventa Black Panther, altri non sono d'accordo con l'erede di T'Challa e avrebbero voluto una svolta meno prevedibile.

A mettere d'accordo tutti, in ogni caso, c'è il senso di malinconia per la perdita di Boseman, che ha lasciato un grande vuoto nel mondo del cinema.

