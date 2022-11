Black Panther: Wakanda Forever, Shuri e Namor avranno una relazione amorosa? Risponde Tenoch Huerta

Tra le grandi new entry di Black Panther: Wakanda Forever va senza dubbio sottolineata quella di Namor, celebre antieroe dei fumetti Marvel, interpretato dall'attore messicano Tenoch Huerta. Il suo personaggio ha condiviso scene molto intense, dal punto di vista emotivo, con Shuri (Letitia Wright) e in molti si sono chiesti se prima o poi ci possa essere una relazione amorosa tra i due.

Black Panther: Wakanda Forever, Letitia Wright in una scena

A rispondere ci ha pensato lo stesso Tenoch Huerta ai microfoni di Rolling Stone: "Non penso ci fosse una connessione romantica tra i due, per me era un rapporto prettamente umano. Sebbene provenissero da culture differenti, avevano le stesse radici, dovevano affrontare le stesse minacce e convivere con il peso di dover guidare un regno. Non so se questo rapporto possa mai evolversi in qualcosa di romantico, ma non era la nostra intenzione per questo film".

Black Panther, Letitia Wright terrorizzata all'idea di perdere qualcuno dopo la scomparsa di Chadwick Boseman

L'attore ha poi aggiunto: "La parte bella di questa relazione è che non ha bisogno di essere romantica per essere profonda. Non ha bisogno di essere romantica per essere bella, luminosa e intima. E questo legame tra un uomo e una donna a diversi livelli non deve necessariamente finire in una relazione romantica. E questo è bellissimo, sapete? Perché io odio l'amore romantico. Penso che sia un veleno (ride)".

Black Panther: Wakanda Forever si sta rivelando un grande successo al box-office. Si tratta del settimo film del 2022 a superare i 300 milioni di dollari al box-office americano. Il film Marvel ha debuttato l'11 novembre nelle sale e conclude la Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe.