Black Panther: Wakanda Forever, la morte di un personaggio, secondo lo sceneggiatore, è fondamentale

Joe Robert Cole, uno degli sceneggiatori di Black Panther: Wakanda Forever, ha spiegato l'importanza centrale di una morte nel film.

Ovviamente proseguire nella lettura significa imbattersi in spoiler , vi sconsigliamo di proseguire a meno di aver visto il film per intero.

Black Panther: Wakanda Forever, Letitia Wright in una scena

Parlando con Rolling Stone, Robert Cole ha spiegato perché la regina Ramonda doveva morire nel film, dicendo che si è trattato di una scelta obbligata per la narrativa di Black Panther: Wakanda Forever.

Black Panther vs Black Adam: Wakanda vs Kahndaq, similitudini e differenze

Dal suo punto di vista sia la scomparsa di T'Challa sia quella della regina fanno parte del viaggio di formazione di Shuri, divenendo centrali per la sua identità come prossima Black Panther, aprendo anche nuove possibilità per gli altri personaggi. Lo sceneggiatore ha spiegato: "Quando stavamo lavorando alla storia, stavamo pensando al modo in cui ciascuno dei nostri personaggi potesse essere influenzato dalla perdita di T'Challa. E la persona più vicina a lui, la persona che sentiva di essere maggiormente connessa con la sua persona, era Shuri [Letitia Wright], sua sorella".

Cole ha aggiunto: "Abbiamo iniziato a guardare il suo arco narrativo e il viaggio che volevamo facesse. Lei intraprende un incredibile percorso attraverso questo film. Pensando a chi fosse prima, sono davvero orgoglioso di come si è evoluta e cresciuta come personaggio. All'inizio di Black Panther: Wakanda Forever è la persona più intelligente di tutta Wakanda, eppure non riesce a salvare suo fratello. In che modo, una cosa del genere, influisce su qualcuno? Abbiamo iniziato a elaborare questo viaggio in cui la sua rabbia si riversa nel lavoro. Da qui ci siamo spostati sul lato mistico di Wakanda, ragionando sul fatto che si occupa più della scienza che degli antenati e del piano ancestrale. Questo lato del suo viaggio lo avrebbe esplorato attraverso sua madre - con un impatto tremendo su Shuri, e ovviamente sulla nazione stessa. La scomparsa di Ramonda apre la strada a sviluppi per lei, per Wakanda per M'Baku. Lancia i nostri personaggi in nuove direzioni. Il che è davvero meraviglioso".