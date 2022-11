Black Panther: Wakanda Forever, Rihanna presenta la canzone "Born Again"

Dopo Lift Me Up, Rihanna ha condiviso online il brano Born Again, tratto dall'album ispirato al film Black Panther: Wakanda Forever.

Rihanna ha condiviso la seconda canzone tratta dalla colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever, un brano intitolato Born Again.

La canzone è stata ideata pensando al sequel del film di Ryan Coogler, con un approccio in linea con le emozioni proposte sul grande schermo.

Black Panther: Wakanda Forever è accompagnato da un album intitolato Music From and Inspired By, in vendita dal 4 novembre grazie all'etichetta Roc Nation Records/Def Jam Recordings/Hollywood Records.

I produttori sono Ryan Coogler, Ludwig Göransson che ha firmato anche la colonna sonora, Archie Davis e Dave Jordan.

Rihanna è stata coinvolta attivamente nel progetto e, prima dell'uscita nelle sale del film, era già stato presentato il brano Lift Me Up.

Black Panther: Wakanda Forever, la recensione del nuovo cinecomic Marvel: un avvincente scontro tra eredità

Nel film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba) lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T'Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l'aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong'o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film presenta Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di Talokan, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.

Black Panther: Wakanda Forever è diretto ancora una volta da Ryan Coogler da una sceneggiatura scritta insieme a Joe Robert Cole.