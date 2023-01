Black Panther: Wakanda Forever - Disney+ conferma quando arriverà in streaming, ecco la data ufficiale

Finalmente conosciamo la data d'uscita di Black Panther: Wakanda Forever su Disney+; pronti per un nuovo viaggio a Wakanda?

Finalmente è stata confermata la data di uscita in streaming di Black Panther: Wakanda Forever: il sequel Marvel arriverà su Disney+ a partire dal 1 febbraio**. C'erano state già alcune supposizioni in merito a questa pubblicazione e adesso, tramite Variety, possiamo affermarne la veridicità.

Black Panther: Wakanda Forever ha ottenuto grandi risultati al botteghino, con un debutto da 181 milioni di dollari circa, risultando una delle migliori aperture dell'anno. Non dubitiamo che il grande amore e interesse dimostrato dai fan spingerà verso un ulteriore seguito, specialmente dopo quanto mostrato nella scena post-credit.

La sua versione domestica raccoglierà lo stesso successo di quella cinematografica? Forse i numeri intorno al film non verranno solamente confermati ma anche ampliati dalle persone che non hanno avuto modo di recuperarlo in sala.

Vi ricordiamo che al momento Black Panther: Wakanda Forever si sta facendo strada verso gli Oscar 2023. Il film è stato candidato in cinque categorie distinte: Effetti Visivi, Makeup ed Hairstyling, Colonna Sonora Originale, Suono e Canzone Originale (Lift Me Up di Rihanna).