Black Panther: Wakanda Forever offre un primo sguardo a Okoye e Shuri

I fan Marvel hanno l'occasione di dare un primo sguardo ad altri due personaggi di Black Panther: Wakanda Forever, per l'esattezza si tratta di Okoye (Danai Gurira) e Shuri (Letitia Wright), nei nuovi materiali promozionali diffusi in rete.

Da quanto possiamo vedere, Shuri, che i fan sospettano prenderà il posto di T'Challa nel ruolo di Black Panther, sembra indossare un costume completamente nuovo. Entrambi i personaggi sono in posa nella posizione ormai iconica introdotta nel primo film, un saluto che i membri della nazione di Wakanda si fanno l'un l'altro.

Mentre il costume e l'aspetto generale di Okoye non sembrano poi così diversi, quello di Shuri si distacca da ciò che i fan l'hanno vista indossare in precedenza. Al momento è difficile stabilire se l'abito viola che si intravede rappresenti un costume completamente nuovo o solo di una sorta di variante elegante del precedente costume.

Black Panther: Wakanda Forever, primo sguardo a Namor in un concept art

Black Panther: Wakanda Forever è diretto ancora una volta da Ryan Coogler da una sceneggiatura scritta insieme a Joe Robert Cole. Il film vedrà il ritorno della maggior parte delcast principale originale, tra cui Lupita Nyong'o nel ruolo di Nakia, Danai Gurira in quello di Okoye, Angela Bassett come Ramonda, Martin Freeman come Everett K. Ross, Letitia Wright come Shuri e Winston Duke come M'Baku.

Black Panther: Wakanda Forever uscirà nei cinema a novembre.