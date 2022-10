Black Panther: Wakanda Forever: ecco i nuovi poster del sequel Marvel (FOTO)

I Marvel Studios ha appena pubblicato i nuovi poster di Black Panther: Wakanda Forever: le foto sono ora visibili online e mostrano ben dodici primi piani dei protagonisti dell'atteso sequel del Marvel Cinematic Universe, che uscirà nei cinema italiani il 9 novembre 2022.

Il film, diretto da Ryan Coogler e interpretato tra gli altri da Angela Bassett e Letitia Michelle Wright, vede la scomparsa del re T'Challa (in onore a quella di Chadwick Boseman) e una nuova battaglia fra il regno di Wakanda e quello di Talocan.

Black Panther: Wakanda Forever, Kevin Feige spiega perché non c'è stato un recast per il ruolo di T'Challa

La durata della pellicola, 161 minuti, lo renderà il film più lungo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, al di fuori della saga degli Avengers. Al momento questo primato appartiene a Eternals di Chloe Zhao, che ha una durata di due ore e 36 minuti, cinque minuti più breve del sequel di Black Panther.

Black Panther: Wakanda Forever è diretto da Coogler ed è basato su una sceneggiatura scritta insieme a Joe Robert Cole. Il film vedrà il ritorno della maggior parte del cast principale originale, tra cui Lupita Nyong'o nel ruolo di Nakia, Danai Gurira in quello di Okoye, Angela Bassett come Ramonda, Martin Freeman come Everett K. Ross, Letitia Wright come Shuri e Winston Duke come M'Baku.