Black Panther: Wakanda Forever, Marvel conferma un salto temporale nel plot

Black Panther: Wakanda Forever includerà un importante salto temporale per l'MCU, aprendo un divario tra la morte di T'Challa e il resto degli eventi. La conferma nelle note di produzione del film rilasciate ai media da Marvel, che forniscono informazioni sul plot del sequel in arrivo.

Black Panther: Wakanda Forever, una foto di Namor

"Ramonda si rende conto che è passato un anno dalla morte di T'Challa e Shuri non sta ancora guarendo, non sta prendendo provvedimenti per proseguire nella sua esistenza", si legge nella dichiarazione del regista Ryan Coogler nelle note. "Si recano in ritiro, allontanandosi dalla città, dalla tecnologia, per concentrarsi sul rituale funebre senza distrazioni. È allora che Namor si fa vivo".

Ecco la sinossi ufficiale di Black Panther: Wakanda Forever diffusa dai Marvel Studios: In Black Panther: Wakanda Forever, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (inclusa Florence Kasumba) combattono per proteggere la loro nazione dalle potenze mondiali che intervengono sulla scia della morta di Re T'Challa. Mentre gli abitanti di Wakanda si sforzano di abbracciare il loro prossimo capitolo, gli eroi devono unirsi con l'aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong'o) e Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno di Wakanda. Introducendo Tenoch Huerta nei panni di Namor, re di una nazione segreta sottomarina, il film è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.

Black Panther: Wakanda Forever sarà importante per una serie di motivi: è il primo film di Black Panther da quando Chadwick Boseman è morto improvvisamente nel 2020, segna il debutto di Namor, uno dei personaggi più antichi del MCU, e concluderà la Fase 4 dell'MCU.

L'uscita italiana di Black Panther: Wakanda Forever è prevista per il 9 novembre.