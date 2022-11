Black Panther: Wakanda Forever: Lupita Nyong'o ha realizzato uno dei suoi sogni sul set

In una recente intervista Lupita Nyong'o ha parlato di come, grazie alle sue abilità linguistiche, abbia realizzato uno dei suoi sogni di sempre con Black Panther: Wakanda Forever. Nel dettaglio l'attrice si riferisce al fatto che parla e comprende lo spagnolo, essendo nata a Città del Messico, portandosi dietro questa eredità dalla sua famiglia.

Parlando con Entertainment Weekly di questo dettaglio della sua interpretazione, Lupita Nyong'o ha rivelato: "Ero così entusiasta della cosa. Il fatto di poter parlare in spagnolo sul set è stato un vero e proprio regalo. Sono stata molto felice di farlo... Da sempre avrei voluto lavorare in spagnolo, e mai nei miei sogni più sfrenati avrei immaginato che quell'opportunità sarebbe arrivata in Black Panther: Wakanda Forever".

Black Panther: Wakanda Forever, Lupita Nyong'o in una scena

Durante l'intervista l'attrice ha inoltre sottolineato le diverse sfaccettature culturali presenti nella pellicola, confermando che: "Essere nata in Messico e aver avuto la possibilità di rappresentare quella cultura mesoamericana, è qualcosa di molto vicino alla mia stessa identità". Dal suo punto di vista è molto importante che la pellicola sia delineata da più lingue differenti.

Nel film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba) lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T'Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l'aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong'o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film presenta Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di Talokan, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.