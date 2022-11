Black Panther: Wakanda Forever, Letitia Wright da Oscar? Per Kevin Smith sì!

Secondo Kevin Smith, l'interprete di Shuri Letitia Wright verrà candidata agli Oscar per il suo lavoro in Black Panther: Wakanda Forever.

Letitia Wright verrà candidata agli oscar per la sua interpretazione in Black Panther: Wakanda Forever? Kevin Smith sembra esserne fermamente convinto, sottolineando il grande valore della sua interpretazione in questo sequel.

Black Panther: Wakanda Forever non ha solamente ottenuto un grande successo al botteghino, con un gigantesco afflusso di persone in sala fin dal suo debutto, ma ha potuto contare anche su delle solide interpretazioni di un cast che ha avuto il duro compito si portare avanti un'importante eredità.

Parlando del lavoro che Letitia Wright ha fatto con la sua Shuri, in un recente episodio del podcast Fatman Beyond, Kevin Smith ha chiamato a gran voce una nomination agli Academy Awards per l'attrice di Black Panther: Wakanda Forever. Secondo lui, anche in confronto alle altre grandi prestazioni nel film, la sua verrà sicuramente notata dalla giuria di questi prestigiosi premi.

Black Panther: Wakanda Forever, cosa aspettarsi dal futuro della saga Marvel

In quanto a un terzo capitolo nella saga di Black Panther, invece, anche se per adesso non c'è stata ancora alcuna conferma ufficiale, non dubitiamo in un futuro ritorno della Pantera Nera, data l'accoglienza generale. In passato Nate Moore, il produttore della Marvel, aveva rivelato dell'esistenza di idee per un terzo capitolo, ma molto sarebbe dipeso, ovviamente, dalla ricezione che Wakanda Forever avrebbe avuto.